Google Pixel 6a non sarà disponibile fino a giovedì 28 luglio. Tuttavia, alcuni utenti Android hanno segnalato quello che sembra essere un grave problema con il suo scanner di impronte digitali in-display.

Secondo i post di Reddit e alcuni video di YouTube, alcuni proprietari di Pixel 6a affermano che il sensore di impronte digitali potrebbe aprirsi per chiunque lo utilizzi, indipendentemente da chi ha impostato inizialmente lo scanner. Se queste accuse sono vere, il problema della sicurezza è piuttosto serio.

Google Pixel 6a, un aggiornamento è in arrivo

È fondamentale ricordare che questi reclami non sono stati verificati come indicativi di un problema reale. Inoltre, Google non ha affrontato esplicitamente questi problemi. Prevediamo di saperne di più su questi presunti problemi a breve. Se questo è il caso, forse sarà sufficiente un semplice aggiornamento del software.

Come riportato in precedenza, Google Pixel 6a è ora disponibile per l’acquisto. Il prezzo varia a seconda del paese e della regione. Lo schermo OLED Pixel 6a ha una diagonale di 6,14 pollici. Allo stesso tempo, la risoluzione è Full HD e il frame rate è lo standard del settore 60 Hz. Il vetro temperato Gorilla Glass 3 protegge il display. Lo scanner delle impronte digitali si trova sotto lo schermo.

Il SoC proprietario Tensor è il cuore della piattaforma hardware. Ovviamente la piattaforma software è Android 12. La fotocamera frontale include un sensore da 8 megapixel, mentre la fotocamera principale ha due sensori da 12 megapixel. La capacità della batteria era di 4410 mAh e consente la ricarica a 30 W. Come con i migliori dispositivi Pixel, Pixel 6a riceverà tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza.