Google sta rilasciando un aggiornamento minore per alcune delle sue app Workspace per dispositivi Android. L’aggiornamento è destinato principalmente agli schermi più grandi di Android, in particolare ai tablet, quindi se preferisci utilizzare queste app sul tuo telefono, non vedrai alcun vantaggio dopo questo aggiornamento.

Tuttavia, se utilizzi le app Workspace su un tablet Android, la versione corrente include una serie di miglioramenti. Il multitasking, ad esempio, è stato migliorato in modo che ora puoi trascinare testo o immagini da app come Chrome o Fogli e rilasciarli in un documento esistente o in una colonna di un foglio di lavoro.

Google Workspace aggiorna le sue app

Inoltre, gli utenti di Google Drive su tablet Android potranno caricare rapidamente file trascinandoli nell’app. Selezionando il menu a tre punti su qualsiasi file di Drive e premendo l’opzione ‘Apri in una nuova finestra’, puoi persino aprire due finestre di Drive affiancate per esaminare ulteriori dettagli. Inoltre, ora puoi aggiungere collegamenti ai file di Drive trascinandoli in un programma aperto come Keep.

Inoltre, Keep è stato aggiornato per consentire agli utenti di trasportare le fotografie salvate nelle note dell’app in altre app semplicemente trascinandole fuori dal carosello di immagini. Ultimo ma non meno importante, Google ha finalmente abilitato il supporto delle scorciatoie da tastiera. Se hai una tastiera collegata al tuo tablet Android, ora puoi utilizzare le scorciatoie da tastiera come seleziona, taglia, copia, incolla, annulla e ripeti in app come Drive, Documenti e Presentazioni.

Tutti i miglioramenti annunciati oggi verranno implementati nelle prossime settimane sui tablet Android con Google Workspace e Account Google personali.