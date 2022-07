L’app sta lavorando su alcune funzionalità aggiuntive per gli utenti che amano partecipare ai gruppi WhatsApp. Dopo aver aumentato il numero di partecipanti disponibili in un gruppo, l’app sta ora lavorando su una funzionalità che ti consentirà di uscire silenziosamente da un gruppo senza avvisare tutti i membri. WhatsApp si prepara ad aggiungere l’ennesima funzionalità per i gruppi, ma questa volta consentirà di cercare i partecipanti alla chat precedenti.

Secondo WABetaInfo, l’azienda sta lavorando per portare questa funzionalità agli utenti di app iOS dopo averla sviluppata per l’app Android. Gli utenti di WhatsApp potranno vedere chi ha lasciato o è stato rimosso da un gruppo negli ultimi 60 giorni utilizzando la funzione Partecipanti precedenti.

WhatsApp per iOS si prepara al nuovo aggiornamento

Il documento descrive come questa funzione molto probabilmente funzionerebbe; in una versione futura, sarà disponibile una nuova opzione nella parte inferiore dell’elenco dei partecipanti al gruppo che consentirà alle persone di vedere chi ha precedentemente partecipato al gruppo. Questa nuova funzionalità renderà facile tenere traccia di chi ha lasciato un gruppo WhatsApp. Sfortunatamente, sembra che questo elenco sarà esposto a tutti i membri del gruppo, non solo agli amministratori del gruppo, ma tieni presente che poiché questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, il modo in cui funziona potrebbe cambiare prima del suo rilascio.

WhatsApp ha appena iniziato a lanciare la seconda iterazione di reazioni, consentendo agli utenti di rispondere a un messaggio con qualsiasi emoji. Inoltre, l’azienda ha finalmente consentito di spostare la cronologia delle conversazioni Android sull’app iOS tramite l’app Move to iOS.

Questa era senza dubbio una delle funzionalità più desiderate e WhatsApp ha impiegato anni per implementarla in entrambi i modi. Gli utenti che intendono passare da un telefono Android a un iPhone (o viceversa) potranno ora mantenere l’intera cronologia delle chat.