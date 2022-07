OnePlus ha dichiarato che il nuovo OnePlus Ace Pro sarà rilasciato in Cina il 3 agosto. Lo smartphone sarà molto probabilmente una versione ribattezzata del mercato cinese del 10T. L’azienda ha pubblicato la Scorecard AnTuTu del prossimo OnePlus Ace Pro prima della sua introduzione e potrebbe aver stabilito lo standard per le prestazioni di Snapdragon 8+ Gen 1.

In Cina, OnePlus ha iniziato a prendere in giro OnePlus Ace Pro. In un recente teaser, l’azienda ha rivelato il punteggio AnTuTu del prossimo smartphone in arrivo. Secondo l’azienda, OnePlus Ace Pro ha ricevuto 1141383 punti AnTuTu, che è più di qualsiasi altro smartphone Snapdragon 8+ Gen1 ricevuto finora. Per fare un confronto, l’Asus ROG Phone 6 ha ottenuto circa 1,11 milioni, mentre lo Xiaomi 12S Ultra ha ricevuto 1,10 milioni.

OnePlus Ace Pro sarà svelato oggi

Anche se la differenza è minima, OnePlus Ace Pro prende la corona. Tuttavia, il team di AnTuTu non ha rivelato nulla in merito al punteggio e OnePlus non ha specificato quale versione di AnTuTu abbia utilizzato. Di conseguenza, è meglio prendere il punteggio con le pinze.

Come affermato in precedenza, OnePlus Ace Pro sarà un OnePlus 10T rinominato per il mercato cinese. Si dice che il device abbia un display AMOLED E4 da 6,7 ​​pollici con una risoluzione Full HD + di 1080 x 2412 pixel, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e uno scanner di impronte digitali sullo schermo.

Lo smartphone potrebbe avere fino a 512 GB di memoria UFS 3.1 e 16 GB di RAM LPDDR5. Verrà fornito con il sistema operativo Android 12 con ColorOS 12.1. È alimentato da una batteria da 4.800 mAh che supporta la ricarica rapida da 150 W. L’Ace Pro potrebbe includere una disposizione della fotocamera posteriore tripla composta da una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 megapixel con capacità OIS, una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. Potrebbe avere una fotocamera frontale da 16 megapixel per selfie e chat video.