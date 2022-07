Se vuoi creare un hotspot mobile, di solito devi usare il telefono perché è il dispositivo connesso a Internet quasi sempre. Tuttavia, sembra che se utilizzi un Chromebook, potresti aspettarti un po’ più di flessibilità in futuro. Questo perché i Chromebook sono sempre connessi a Internet.

Questo secondo una storia pubblicata da 9to5Google, in cui si afferma che sembra che Google stia attualmente provando una nuova funzionalità che consentirebbe ai Chromebook di trasformarsi in hotspot mobili.

Chromebook, l’ultimo aggiornamento arriverà presto

Esistono Chromebook sul mercato che abilitano le schede SIM, consentendo agli utenti di accedere a Internet utilizzando la rete dati in luoghi in cui il Wi-Fi non è disponibile. Inspiegabilmente, pur avendo la capacità di utilizzare una scheda SIM, i Chromebook nella loro versione attuale non consentono loro di essere utilizzati come hotspot. Tuttavia, questa caratteristica futura sembra voler invertire quel comportamento.

La descrizione di un flag Chrome è l’unica informazione attualmente disponibile su questa funzione, ma sembra affascinante. Se la batteria del telefono si sta esaurendo, potrebbe essere utile avere il laptop, che probabilmente è già collegato a una fonte di alimentazione, che funge da hotspot mobile. Tuttavia, non sappiamo quante persone richiederebbero effettivamente che i loro laptop diventino hotspot mobili.

In ogni caso, l’obiettivo è fornire ai consumatori una varietà di opzioni, rendendo disponibile la funzionalità nel caso in cui lo richiedano. Inoltre, non sappiamo quando Google intende rilasciare la funzione (supponendo che intenda rilasciarla affatto). Non passerà molto tempo prima che il tuo Chromebook possa fungere anche da hotspot mobile.