Il team ha ascoltato il pubblico e ripristinerà l’elenco delle autorizzazioni, secondo l’account Twitter ufficiale degli sviluppatori Android. Il tweet continua, “la privacy e la trasparenza sono valori importanti nella comunità Android”, che mirano a mantenere. Gli utenti potranno confrontare ciò che è nella sezione sulla sicurezza dei dati con l’elenco delle autorizzazioni di Google per verificare che gli sviluppatori di app siano veritieri sui dati che raccolgono.

La “sezione delle autorizzazioni dell’app tornerà a breve”, secondo il tweet. Secondo il post originale, Google ha lanciato una nuova funzionalità del Play Store chiamata Data Safety, che richiedeva agli sviluppatori di spiegare quali dati stavano raccogliendo e se erano condivisi o meno con terze parti, tra le altre cose. Sulla carta, sembrava fantastico fino a quando Google non ha scelto di eliminare l’elenco delle autorizzazioni dell’app.

Google Play Store, l’elenco sarà ripristinato

Le persone potrebbero utilizzare l’elenco delle autorizzazioni per verificare le affermazioni degli sviluppatori e acquisire una migliore conoscenza di ciò che fanno con i dati degli utenti. Tuttavia, senza l’elenco, era impossibile verificare le asserzioni degli sviluppatori. Invece di rendere l’ambiente più trasparente, Google lo ha reso più oscuro.

Il segmento Data Safety si basa principalmente sulla fiducia. Secondo la pagina sulla sicurezza dei dati sul sito Web di supporto di Google, gli sviluppatori “hanno la responsabilità di fornire dichiarazioni complete e corrette nella scheda dello store della [loro] app su Google Play”. Continua dicendo che mentre Google esamina le app, “non può prendere decisioni per conto degli sviluppatori su come gestiscono i dati degli utenti”. In sostanza, non istruirà gli sviluppatori su cosa fare.

Il problema con un sistema d’onore è che gli sviluppatori non sono tenuti a essere sinceri con i clienti. Perché dovrebbero essere sinceri se non è necessario? Gli utenti non sarebbero stati interessati se gli sviluppatori avessero acquisito tutti i dati sensibili desiderati. La reintroduzione dell’elenco delle autorizzazioni dovrebbe alleviare alcuni dei problemi. Le persone sono meglio informate, Google sembra essere più affidabile e le app sono più affidabili.