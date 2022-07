La formazione per MultiVersus ispirato a Super Smash Bros. della Warner Bros. Games continua ad aumentare. Player First Games ha presentato il prossimo gruppo di combattenti in arrivo al combattente al Comic-Con di San Diego: la superstar dell’NBA LeBron James è apparsa in Space Jam: A New Legacy, così come Rick Sanchez e Morty Smith in Rick and Morty.

Secondo i creatori, LeBron sarà presentato alla open beta di MultiVersus la prossima settimana, seguito da Rick e Morty. Le star degli spettacoli animati di Adult Swim saranno personaggi distinti.

MultiVersus arriverà in beta aperta il 26 luglio

Rick Sanchez utilizzerà il suo cannone portale per evocare Meeseeks in combattimento, mentre Morty si unirà a MultiVersus armato di missili e contrattacchi. Morty sarà accessibile quando la prima stagione di MultiVersus sarà presentata in anteprima il 9 agosto. Rick apparirà anche nella prima stagione del gioco, sebbene non sia stata fornita alcuna data di uscita.

Batman, Superman, Arya Stark, Tom e Jerry e la squadra Instinct Shaggy di Scooby-Ultra Doo saranno in MultiVersus. Con il suo cast che abbraccia il franchise e i combattimenti su piattaforma, alla prima apparizione sembra essere un incrocio tra Super Smash Bros. Ultimate e Nickelodeon All-Star Brawl. MultiVersus, d’altra parte, è un gioco free-to-play che si concentra sul combattimento 2v2 a squadre.

Finora è stata confermata la partecipazione di Wonder Woman e Harley Quinn dell’universo DC, così come Bugs Bunny, Taz, The Iron Giant, Finn e Jake the Dog di Adventure Time, Steven Universe e Garnet. Alcuni di questi personaggi saranno doppiati anche da attrici familiari, come Tara Strong nei panni di Harley Quinn e Maisie Williams nei panni di Arya Stark.

Secondo lo sviluppatore, MultiVersus sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X, con supporto cross-play e “netcode di rollback basato su server dedicato e stagioni piene di contenuti”. Il gioco è attualmente in versione beta, con una beta aperta prevista per il 26 luglio.