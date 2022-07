Motorola ha pubblicato un teaser venerdì indicando un lancio il 2 agosto per il suo pieghevole RAZR 3 notevolmente migliorato, sperando di farlo uscire prima che Samsung presenti il ​​Galaxy Z Flip 4 il 10 agosto. Lo stesso giorno verrà rilasciato il Moto X30 Pro, il primo smartphone dell’azienda con una fotocamera da 200 MP. Android Authority è stato il primo a individuare il teaser.

Motorola ha già pubblicato un video teaser per il nuovo RAZR, che probabilmente avrà un display esterno più grande con maggiori capacità, un motore di punta (lo Snapdragon 8 Plus Gen 1), una batteria più grande e un array di fotocamere migliorato. I clienti possono anche essere in grado di acquistare il pieghevole con fino a 12 GB di memoria e 512 GB di spazio di archiviazione.

Motorola RAZR 3 arriverà il 2 agosto

La scelta di Motorola rende il RAZR un concorrente più intrigante del Samsung Galaxy Z Flip 4, che si trasforma allo stesso modo da un dispositivo tascabile a uno smartphone alto e snello da 6,7 ​​pollici. Il successo del flipper pieghevole Samsung del 2021 potrebbe aver convinto Motorola ad aggiornare le specifiche del RAZR.

Il RAZR 3 può anche includere una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una fotocamera principale da 50 MP e un sensore combinato da 13 MP in grado di catturare scatti sia grandangolari che macro. Sono disponibili anche una fotocamera selfie da 32 MP e funzionalità NFC. Il Razr 3 sarà inizialmente disponibile esclusivamente in Cina, con un lancio globale che seguirà nel corso dell’anno.

Sulla carta, il Moto X30 Pro sembra essere la versione Moto più eccitante ed emozionante degli ultimi anni. A parte il sensore della fotocamera da 200 MP, si dice che il telefono abbia un sensore da 50 MP e uno da 12 MP. Il display AMOLED curvo da 6,67 pollici si aggiornerà a 144 Hz e il processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 lo alimenterà. Come con il RAZR 3, le possibilità di configurazione dovrebbero includere fino a 12 GB di memoria e 512 GB di spazio di archiviazione.

La ricarica cablata da 125 W di Motorola è la più veloce mai fornita e la ricarica wireless sarà presumibilmente di 50 W. Secondo un leak, lo smartphone costerà 899 euro.