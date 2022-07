Chi non aspetta l’estate per mangiare un buon gelato? Probabilmente tutti. Tuttavia, la situazione sta diventando davvero negativa per quanto riguarda il ritiro di prodotti dal mercato e a pagarne le pene ci sono anche i gelati di una grande marca internazionale.

Dopo le vicissitudini poco gradevoli capitate a varie aziende del settore dolciario – una su tutte Ferrero – anche altre importanti aziende stanno andando incontro a situazioni molto complicate. Infatti, oltre ai gelati, si vanno ad aggiungere alla lista dei prodotti ritirati alcuni snack dolci che mangiamo praticamente ogni giorno.

A cosa sono dovuti questi ritiri? Pare che i prodotti in questione causino forti emicranie, convulsioni e addirittura danni ai polmoni. Andiamo a scoprire di seguito quali brand sono stati colpiti da questi clamorosi ritiri.

Gelati pericolosi e snack ritirati dal mercato: ecco quali sono

Cadoro-Eurofood, un’importante catena alimentare, ha individuato e ritirato il lotto codice EAN 3415581101935 con scadenza il 16/02/2023 del gelato alla vaniglia del noto marchio Haegen-Dasz.

La foto in alto parla chiaro: il ritiro è dovuto alla presenza di ossido di etilene nell’estratto alla vaniglia utilizzato per fare i gelati. Parliamo di un gas potenzialmente pericoloso per l’uomo e che potrebbe portare dei problemi di salute gravi in alcune persone.