L’inserimento di caricabatterie e accessori all’interno delle scatole degli smartphone è stata pratica più che normale per un lungo arco di tempo ma da ormai due anni non è così. L’arrivo di iPhone 12 e la scelta di Apple di optare per una politica ecosostenibile e quindi mirata alla riduzione dei consumi inutili ha sconvolto tutti inducendo anche le aziende rivali, in primo luogo Samsung, a seguire l’esempio della Mela morsicata.

I dispositivi rilasciati dalle aziende nel corso degli ultimi due anni, infatti, non contengono alcun caricabatterie né accessori come gli auricolari all’interno delle loro confezioni. L’idea introdotta dal colosso sarebbe quella di consentire agli utenti di utilizzare i loro precedenti accessori e procedere con l’acquisto di un nuovo modello soltanto quando indispensabile. Apple, e con le gran parte delle aziende, tenta così di ridurre la produzione di componenti in eccesso e, di conseguenza, i consumi inutili.

Samsung, però, potrebbe essere molto vicina alla reintroduzione del caricabatterie nella scatola dei suoi prossimi smartphone pieghevoli. Il 10 agosto potrebbe rilasciare un Galaxy Z Fold 4 e un Galaxy Z Flip 4 con accessori all’interno della confezione.

Samsung: i nuovi pieghevoli potrebbero avere caricabatterie nella confezione!

Secondo Abhishek Yadav, Samsung procederà con l’inserimento del caricabatterie in alcune versioni dei suoi futuri pieghevoli. Il Samsung Galaxy Z Fold 4 dual SIM e il Galaxy Z Flip 4 potrebbero essere rilasciati con una nuova confezione all’interno della quale sarà nuovamente presente il caricabatterie.

L’accessorio potrebbe essere nuovamente disponibile soltanto in Brasile ma non è ancora chiara l’intenzione del colosso. Tra sole poche settimane avremo modo di scoprire tutte le novità!