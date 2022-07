Utilizziamo le immagini per una varietà di scopi, tra cui decorare le nostre case, ricordare la famiglia, gli amici e creare regali personalizzati. Tuttavia, la maggior parte (se non tutte) delle nostre fotografie – i nostri ricordi – sono ora digitali. Ecco perché Google Immagini sta ampliando il numero di modi in cui puoi stampare le tue foto, rendendo più facile commemorare e salvare eventi speciali.

La società sta lanciando la possibilità per gli utenti di Google Foto in Canada, 28 paesi europei* e Canada di creare stampe illustrate e stampe su tela e riceverle direttamente a casa, oltre ai fotolibri. E poiché Google Foto ti aiuta a organizzare e cercare le tue foto, è semplice trovare ciò che desideri stampare, anche se stai cercando uno scatto di anni fa.

Google Foto, la nuova opzione è già disponibile

Google Foto ora ti consente di convertire i tuoi ricordi in stampe fotografiche direttamente dall’app. Le stampe fotografiche in Canada partono da $ 0,39 CAD (più spese di spedizione e tasse) e sono disponibili nelle seguenti dimensioni (in pollici): 4×4, 4×6, 5×7, 8×10, 11×14, 12×12, 12×18, 16×20 e 24×36. Le stampe fotografiche partono da 0,15 EUR ciascuna (più spese di spedizione e tasse) nelle regioni europee dove il prezzo è in EUR e sono disponibili nei seguenti formati (in centimetri): 10×10, 10×15, 13×18, 20×20, 20×30, 30×45, 40×60, 50×50, 50×75 e stampe 60×90. I prezzi in varie valute per le località europee sono elencati nel negozio di stampa per tali località.

Le stampe su tela ti consentono di trasformare i tuoi preziosi ricordi in arte murale. Disponibile in formati che vanno da 8×8 a 20×24 (in) in Canada, e da 20×20 a 75×100 (cm) in Europa (gli stessi 28 paesi), puoi scegliere la dimensione adatta alla tua stanza e riempire le tue pareti di ricordi.