Il Nothing Phone (1), il primo smartphone Android dell’azienda, è stato recentemente rilasciato. Il telefono è diventato uno degli smartphone più discussi, ma non è privo di problemi. Gli acquirenti che hanno preordinato lo smartphone tramite Flipkart hanno iniziato a riceverli e alcuni hanno già iniziato a lamentarsi di una serie di problemi con il dispositivo. Alcuni dispositivi Nothing Phone (1) sembrano riscontrare una serie di difficoltà a livello hardware.

Secondo 91Mobiles, un problema di tinta verde non è “niente di nuovo” per le aziende che rilasciano telefoni con display AMOLED. Il Nothing Phone (1) è stato aggiunto all’elenco dei cellulari che in precedenza hanno subito la stessa sorte. Il problema della tinta verde, come suggerisce il nome, causa il malfunzionamento del display del dispositivo perché le sezioni scure del display assumono una tinta verde.

Nothing Phone (1) ha alcuni problemi hardware

Un consumatore che ha acquistato un Nothing Phone (1) da Flipkart ha dovuto restituirlo nella speranza di ricevere un telefono senza problemi; tuttavia, anche il telefono sostitutivo presentava lo stesso problema. Questi sono indicatori inconfondibili di uno scarso controllo di qualità durante il processo produttivo.

A parte il problema della tinta verde, molte persone hanno riscontrato problemi con fotocamere per selfie difettose. In particolare, molti telefoni Nothing Phone (1) ora hanno una fotocamera selfie perforata che sembra molto più lunga.

È un po’ triste vedere tali problemi con lo smartphone pilota di un marchio, soprattutto mentre il team Nothing ha già riconosciuto i problemi e i consumatori interessati riceveranno quasi sicuramente un’unità sostitutiva. L’azienda non ha ancora fornito linee guida esplicite su cosa dovrebbero fare le persone se il loro Nothing Phone (1) riscontra problemi simili. Possiamo solo sperare che questi problemi non siano presenti nel prossimo lotto di Nothing Phone (1).