Facebook Gaming sta introducendo una nuova funzionalità “Footage to Reels” che consentirà agli sviluppatori di convertire le clip di gioco dal vivo in Reels. La funzione è stata introdotta per la prima volta da Facebook il mese scorso e ora viene distribuita a tutti i suoi partner.

I creatori possono ora ritagliare i video dei loro momenti di gioco più belli in uno stile verticale di 60 secondi con questa nuova funzionalità. Sia il gameplay che la cam del creatore avranno doppi punti di vista in The Reels. Secondo Facebook, la funzionalità consente ai creatori di condividere semplicemente i momenti salienti di clip e VOD dalla libreria di clip di Creator Studio.

Facebook Gaming, l’update arriva sulla piattaforma

Secondo Facebook, i creatori possono accedere alla nuova funzionalità accedendo al portale Creator Studio sul proprio desktop e selezionando la categoria Clip. È quindi possibile selezionare la clip che si desidera convertire in una reel. Puoi quindi fare clic sull’opzione “Crea bobina” dal menu a discesa e tagliare la clip in modo che corrisponda ai requisiti di lunghezza dei reel e ritagliare le sezioni del filmato per includere la regione del filmato in cui si verifica il tuo gameplay principale insieme alla videocamera frontale.

In un post sul blog, Facebook ha dichiarato: “Lo strumento gestirà il resto del lavoro per allineare la disposizione ideale per Reels”. “Una volta terminato, vai all’opzione Condividi per visualizzare in anteprima il reel, aggiungere una didascalia, hashtag e condividerla direttamente sulla tua pagina.” Se desideri aggiungere adesivi, musica o GIF, puoi salvare il Reel finito e quindi ricaricarlo su Instagram e Facebook per utilizzare le funzionalità creative di ciascuna app”.

Il rilascio della nuova funzionalità coincide con il grande investimento di Meta su Reels. Come parte dei suoi guadagni del primo trimestre 2022, l’azienda ha dichiarato che Reels ora rappresenta più del 20% del tempo trascorso su Instagram. Molto probabilmente Meta pubblicherà una cifra aggiornata quando riporterà i guadagni il 27 luglio.