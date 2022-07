Huawei ha recentemente dato un’anteprima del suo prossimo MatePad Pro 11. Una conferenza di lancio per il dispositivo e il sistema operativo Harmony OS 3 è prevista per il 27 settembre, una settimana da oggi. Il tablet, come previsto, ci ha fornito informazioni aggiuntive oltre ad alcune fughe di notizie, il che ci porta alla conclusione che le nostre ipotesi erano corrette. Un presunto rendering di Huawei MatePad 11 Pro è stato condiviso su Twitter da un leaker il giorno prima.

Il caratteristico design della lente ad anello a stella che è esclusivo della serie Mate sarà incorporato nel prossimo tablet, come si può vedere nell’immagine che è stata pubblicata accidentalmente. Huawei ha continuato a sviluppare un portafoglio di prodotti che presenta opzioni riconoscibili.

Huawei MatePad Pro 11, la data è ancora sconosciuta

Inoltre, si prevede che il nuovo tablet verrà fornito con una varietà di componenti aggiuntivi, come uno stilo intelligente e una tastiera intelligente, tutti progettati per migliorare l’efficienza dei rispettivi utenti. A causa del fatto che sia il tablet che HarmonyOS 3 verranno rilasciati contemporaneamente, è probabile l’integrazione tra i due. Inoltre, è in grado di sfruttare i vantaggi dell’ecosistema che sarà creato da Harmony OS 3.

In altre informazioni recenti, il modello Huawei MatePad Pro (2022) da 12,6 pollici è stato recentemente scoperto sul sito Web dell’organizzazione di certificazione 3C. È stato scoperto che il tablet supporterà una ricarica rapida da 40 W, oltre a una ricarica da 18 W e 10 W quando agganciato al contrario. Al momento, non sappiamo quando il tablet verrà rilasciato sul mercato per tutti gli utenti ma siamo sicuri che ne sapremo di più molto presto.