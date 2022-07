I migliori sconti del volantino Bennet sono assolutamente dietro l’angolo per milioni di utenti in Italia, tutti hanno la possibilità di accedere ad una campagna promozionale veramente molto speciale, arricchita di prezzi bassissimi dal risparmio assicurato.

Coloro che vogliono godere degli sconti previsti, devono comunque sapere che è possibile richiedere i prodotti solamente nei negozi fisici in Italia, non sarà possibile accedervi in alcun modo tramite il sito ufficiale di Bennet. A prescindere da ciò, la campagna promozionale prevede anche la garanzia di 24 mesi su ogni acquisto effettuato.

Bennet: offerte dai prezzi assurdi, ma solo per oggi

La campagna promozionale è assolutamente una delle soluzioni più interessanti del previsto, proprio perché offre all’utente la possibilità di acquistare un Apple iPhone 12 ad un prezzo complessivamente accessibile, dato che basteranno 699 euro per il suo acquisto definitivo, come anche iPhone 11, proposto a soli 499 euro.

Le offerte strizzano l’occhio anche alla fascia meno alta della telefonia, ovvero prodotti Samsung Galaxy in vendita a meno di 200 euro, quali possono essere Galaxy A13, disponibile a 149 euro, per passare poi su Galaxy A22, oggi acquistabile con soli 199 euro. Tutte le altre offerte sono rivolte a categorie merceologiche differenti, fermo restando valide le normali condizioni di vendita, quindi garanzia di 24 mesi, ed anche variante no brand per la telefonia mobile.

Se siete interessati a conoscere da vicino il volantino, ricordatevi che è possibile sfogliarne le pagine direttamente online sul sito ufficiale, troverete tutti i prezzi nel dettaglio.