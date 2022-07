Il corrente volantino di casa Trony rappresenta la via più rapida e sicura per godere degli sconti più pazzi del periodo, data infatti la possibilità di risparmiare molto più del previsto su ogni singolo acquisto.

L’iter da seguire non cambia, come anche la disponibilità sul territorio nazionale. Dovete sapere, infatti, che gli acquisti sono perfettamente effettuabili praticamente ovunque, senza differenze territoriali o vincoli di alcun tipo; solamente non è possibile accedervi tramite il sito ufficiale di Trony.

Trony: quanti sconti e che prezzi bassi

Ancora disponibili da Trony gli sconti più interessanti del momento, in particolare gli utenti si ritrovano a poter accedere a sconti del 100% rispetto al prezzo originario di listino, a prescindere dalla categoria merceologica.

L’idea è sempre la stessa, il cosiddetto Prendi 3 Paghi 2, che consiste nell’offrire al cliente una riduzione fissa del 100% sul valore del meno caro di una selezione di prodotti aggiunti al carrello. L’unico step obbligatorio consiste nell’acquisto di uno a scelta tra elettrodomestico o televisore da 399 euro, in alternativa al piccolo elettrodomestico, il cui prezzo non superi i 59 euro.

Superato il tutto, basterà aggiungere al carrello altri prodotti a scelta tra l’intero catalogo aziendale, per godere comunque di uno sconto importante, applicato nell’immediatezza sul medesimo scontrino. Il volantino, come anticipato del resto, risulta essere attivo solamente in negozio, non sul sito ufficiale dell’azienda. Per conoscerlo da vicino non dovete fare altro che collegarvi a quest’ultimo.