Con “Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere” a pochi mesi di distanza, Amazon sta rinnovando il suo servizio di streaming Prime Video. La modifica, che è stata svelata lunedì, modernizza Prime Video per una navigazione e una scoperta dei contenuti più semplici. Per iniziare, il menu di navigazione è stato spostato dall’alto a sinistra, con meno opzioni disponibili, tra cui Home, Negozio, Trova, TV in diretta, e Le mie cose. Noterai che “Film” e “Programmi TV” non sono presenti, ma è perché sono inclusi come opzioni di navigazione secondaria durante la ricerca di qualcosa da guardare.

Sebbene l’interfaccia utente esistente sia semplice, con le stesse dimensioni delle righe, la nuova interfaccia utente evidenzierà i contenuti che ti interessano già, nonché i contenuti che potrebbero interessarti. Nella riga Continua a guardare verrà visualizzata una barra di avanzamento per indicarti dove ti trovi lasciato e un nuovo “Super Carousel” mostrerà enormi carte per evidenziare il materiale in primo piano.

Amazon Prime Video si aggiorna

E, se hai bisogno di un po’ più di assistenza nella selezione dei contenuti da guardare, l’elenco dei 10 migliori di Prime Video ti fornirà uno sguardo facile su ciò che è di tendenza in modo da poter rimanere aggiornato sugli ultimi e più grandi episodi e film. Questo contenuto è facilmente accessibile agli abbonati Prime che hanno abbonamenti extra a servizi come Starz e Paramount+ tramite la scheda “I miei abbonamenti”. Prime Video include anche una nuova scheda TV in diretta, che organizza sport e altri programmi in una guida facilmente identificabile per una facile navigazione dei canali.

Infine, la funzione Trova ricerca è stata rinnovata per fornire agli utenti una varietà di metodi per trovare ciò che stanno cercando, dalle categorie ai filtri, con contenuti chiaramente etichettati in modo da sapere quali informazioni possono essere visualizzate gratuitamente.

Questi aggiornamenti sono simili a quelli introdotti di recente nell’interfaccia utente di Amazon Fire TV, incentrata su navigazione semplificata, personalizzazione e un metodo semplice per visualizzare la TV in diretta. “Stiamo riprogettando l’esperienza Prime Video per evidenziare la nostra ampia varietà di contenuti e rendere più facile per i clienti individuare il materiale che amano”, scrive Amazon in un post sul blog pubblicato lunedì.