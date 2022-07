Google apporta aggiornamenti e miglioramenti significativi alla sua piattaforma Android ogni anno. Quest’anno non ha fatto eccezione e le aspettative per Android 13 sono alte. Mentre il sistema operativo Android è l’attrazione principale, il suo cast di supporto è ugualmente significativo. Google ha dimostrato Magic Eraser l’anno scorso. Quest’anno, l’azienda sta ampliando la sua offerta consentendo ai consumatori di regolare il colore delle cose fastidiose.

Se non hai familiarità con Magic Eraser, ti consente di cancellare le cose indesiderate dalle immagini. Funziona abbastanza bene, per quel che vale. Google quest’anno ha migliorato Magic Eraser, consentendogli di modificare il colore degli oggetti nelle fotografie. Quindi, in che modo questo aiuta? Ad esempio, se hai uno scatto con un oggetto luminoso al suo interno, puoi regolare il colore di quell’oggetto per completare meglio i colori circostanti. Invece di rimuovere l’oggetto, puoi farlo rimanere nella foto ma integrarlo meglio.

Magic Eraser si rinnova in vista del lancio di Pixel 6a

Sebbene la funzionalità non sia stata ancora rilasciata sui telefoni, Mishaal Rahman ha dato una prima occhiata ed ha espresso le sue impressioni. In questo piccolo test, tutto sembra funzionare bene. Rahman evidenzia efficacemente i sedili blu nell’angolo in basso a destra e Magic Eraser trasforma il blu brillante in un tono sabbia che si abbina alla vegetazione circostante.

Pixel 6 e Pixel 6 Pro di Google sono stati recentemente scontati durante l’Amazon Prime Day. Sfortunatamente, quei prezzi non sono più disponibili, tuttavia Google Pixel 6a sarà presto disponibile. Il Google Pixel 6a sarà disponibile il 21 luglio in tre diversi colori: Charcoal, Sage e Chalk.