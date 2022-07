Il più popolare launcher Android di terze parti, Nova Launcher, ha ricevuto un aggiornamento alla versione 8.0 ed è ora disponibile in versione beta con una serie di nuove funzionalità e funzionalità.

Questo aggiornamento più recente si basa su Launcher3 di Android 12L ed è stato annunciato tramite l’account Twitter ufficiale di Nova Launcher. Di conseguenza, dovrebbe funzionare significativamente meglio con fattori di forma dello schermo più grandi e pieghevoli. Inoltre, il tema dinamico Material You è ora supportato nella versione beta di Nova Launcher 8.0, il che dovrebbe portare a una maggiore compatibilità con i dispositivi con Android 12 o versioni successive.

Nova Launcher 8.0 è il launcher Android più popolare

Anche la pagina Impostazioni Nova è stata rinnovata per rendere ancora più semplice la modifica e la regolazione di aree specifiche, semplificando al contempo il processo di navigazione tra di esse. Sul desktop o sulla schermata iniziale, ora troverai nuovi movimenti di scorrimento per i lati sinistro e destro dello schermo.

Sebbene Android 13 non sia tecnicamente disponibile al di fuori della recente beta per Pixel selezionati e alcuni hardware OEM, Nova Launcher 8.0 è stato aggiornato per contenere aggiornamenti che lo rendono più compatibile con la futura versione del sistema operativo.

Il team responsabile dello sviluppo di Nova Launcher 8.0 ha già rilasciato una versione aggiornata del launcher, la versione 8.0.1, che include una serie di correzioni di bug. Ciò contiene miglioramenti per difficoltà come l’impossibilità di disabilitare il dock, l’uso dei widget sui telefoni Samsung, problemi con la dimensione massima della griglia, nonché i movimenti della schermata iniziale e molto altro.