Sebbene il modello di business in abbonamento sia ora la norma per video e musica, deve ancora prendere piede nel settore dei giochi. Ciò è particolarmente vero sui dispositivi mobile, dove la qualità dei giochi e i loro prezzi fanno sembrare ridicolo il pagamento di un canone mensile. Ecco perché, anche per Apple, Apple Arcade è stata una mossa audace e pericolosa e, per un certo periodo, è sembrata avere un discreto successo.

Tuttavia, come con molti altri servizi di streaming, in particolare piattaforme video, i titoli vanno e vengono, spesso in silenzio. Seguendo le orme di Netflix, Apple sembra identificare apertamente i giochi che lasceranno il suo servizio di abbonamento, il che solleva alcune preoccupazioni su cosa succede quando un titolo Apple Arcade viene eliminato.

Apple Arcade è un servizio in abbonamento per giochi

Non è necessario, ma è consuetudine che i film e ora i giochi abbandonino alcune piattaforme dopo un determinato periodo di tempo. Ciò potrebbe essere dovuto alla scadenza di un contratto di licenza o a un periodo di esclusività. Da un lato, ciò implica che un gioco o un video potrebbero essere resi disponibili su più piattaforme, raggiungendo un pubblico più ampio. D’altra parte, a volte possono semplicemente svanire.

In passato, Apple Arcade ha detto addio a diversi titoli esclusivi, ma sono rimasti solo uno o due giochi alla volta. Questa volta non è così, poiché Apple ha aggiunto una nuova pagina Leaving Soon ad Arcade, avvisando gli utenti dei giochi che verranno ritirati nel prossimo futuro. Sulla base di quella parte, sembra che verranno ritirati fino a 15 titoli, potenzialmente tutti in una volta.

“Atone: Heart of the Elder Tree”, “BattleSky Brigade: Harpooner”, “Cardpocalypse”, “Dead End Job”, “Don’t Bug Me!”, “Dread Nautical”, “EarthNight”, “Explottens” e altri titoli possono essere trovati nella nuova pagina Leaving Arcade Soon. Finora, Apple non ha dichiarato quando questi titoli verranno rimossi o se verranno rimossi tutti in una volta. Potrebbe esserci un nuovo documento di supporto o annuncio in arrivo a breve, ma per il momento c’è il silenzio più completo.