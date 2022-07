Nel mese di agosto, Samsung farà probabilmente un annuncio riguardante il Galaxy Z Fold 4 e lo Z Flip 4. D’altra parte, ET News, un sito web con sede in Corea del Sud, ha pubblicato un rapporto sul Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 che faranno il loro debutto nell’anno 2023. L’articolo ha incluso dettagli riguardanti i chipset, le fotocamere e i livelli di vendita previsti di entrambi i dispositivi.

Secondo le informazioni ottenute dalla pubblicazione da addetti ai lavori del settore, lo Snapdragon 8 Gen 2 fungerà da processore principale sia per il Galaxy Z Fold 5 che per lo Z Flip 5. Fonti precedenti hanno indicato che il chip SD8G2 potrebbe fare il suo debutto nel mese di novembre di quest’anno.

Galaxy Z Fold 5 arriverà nel 2023

Il Galaxy Z Fold 5 avrà un’unità a tripla fotocamera con una fotocamera frontale con una risoluzione di 12 megapixel e una fotocamera ISOCELL GN3 con una risoluzione di 50 megapixel. Al momento non ci sono informazioni disponibili sulla fotocamera dello Z Flip 5.

L’articolo dice anche che l’obiettivo di Samsung per la seconda metà del 2023 è vendere più di 10 milioni di unità di Z Fold 5 e Z Flip S. Inoltre, si prevede che venderà un totale di 8 milioni di unità di Z. Flip 5 e un totale di 2 milioni di unità di Z Fold 5. È stato ipotizzato che Samsung abbia fissato un obiettivo di vendita combinato di 15 milioni di unità per Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 e spera di raggiungere questo obiettivo vendendo un totale di 15 milioni di unità.

La prossima data per l’evento Unpacked di Samsung non è stata ancora annunciata dalla società. Tuttavia, le informazioni ottenute attraverso recenti fughe di notizie indicano che il prossimo evento di lancio di Samsung si svolgerà il 10 agosto. All’evento verranno presentati tre nuovi smartphone, tra cui il Galaxy Z Fold 4, lo Z Flip 4 e il Galaxy Watch 5 / Watch 5 Pro. Il 26 agosto è la data di uscita prevista per questi prodotti.