Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato a cui possono accedere le partite IVA in possesso di determinati requisiti economici. I beneficiari, nel dettaglio, godono di un’aliquota ordinaria ridotta del 15%. Vediamo insieme come funziona e quali sono i parametri da rispettare.

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato previsto dal nostro ordinamento per i titolari di partita IVA che rispettano determinati requisiti economici. Questo sistema prevede una tassazione ordinaria ridotta del 15% e del 5% per le start up.

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per le partite IVA individuali introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 con l’obiettivo di garantire alcune semplificazioni sia in termini fiscali che contabili e rinnovato dalla prossima Legge di Bilancio.

Il sistema prevede l’applicazione di un tasso fisso su ricavi e canoni fino ad un massimo di 65.000 euro annui:

al 15% per la generalità delle partite IVA;

al 5% per le start up;

Come calcolarlo

Per calcolare quante tasse effettivamente paghi, quindi, è necessario moltiplicare l’importo fatturato per l’aliquota del 15% (o 5% se sei una start up) e poi moltiplicare il risultato ottenuto per il coefficiente di redditività.

I requisiti da rispettare per accedere al regime forfettario sono rimasti gli stessi rispetto allo scorso anno. Nel dettaglio, per poter beneficiare del regime forfettario 2022, le partite IVA sono tenute a: