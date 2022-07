Il Nothing Phone 1 rilasciato di recente sembra avere problemi allo schermo. I primi utenti hanno segnalato problemi con il display del telefono, in particolare una sfumatura verde e pixel morti attorno alla fotocamera selfie. Un utente di Twitter che ha acquistato Nothing Phone 1 da Flipkart in India ha notato una sfumatura verde sul display del telefono. Lo stesso problema si è verificato con un’unità sostitutiva inviata alla persona.

Altre preoccupazioni su Twitter e Reddit hanno descritto una tonalità verde su parti specifiche del pannello del Phone 1. Nel frattempo, anche altri utenti ha riferito di aver rilevato pixel morti vicino allo sparatutto per selfie della loro unità di vendita Nothing Phone 1 entro tre ore dall’utilizzo. Anche un altro utente di Twitter ha notato il problema.

Nothing Phone 1, arrivano i primi problemi

Nothing Support ha riconosciuto pubblicamente i problemi su Twitter. Tuttavia, non esiste una dichiarazione ufficiale sul motivo per cui si verificano i problemi di visualizzazione, sia che siano relativi all’hardware o che richiedano una semplice riparazione del software. Inoltre non sappiamo se i problemi siano diffusi perché il Nothing Phone 1 è disponibile solo da poco tempo.

I problemi di visualizzazione della tinta verde non si limitano al Nothing Phone 1. Li abbiamo visti su una varietà di dispositivi, inclusi Samsung Galaxy Note 20, Galaxy S20, OnePlus Nord, OnePlus 8 Pro e altri. I telefoni con display OLED sono soggetti a problemi di colorazione dello schermo. I produttori li hanno già corretti con aggiornamenti software. Nothing, speriamo, farà lo stesso o sostituirà i fastidiosi telefoni.