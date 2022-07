Oltre a produrre chipset per telefoni cellulari, Qualcomm produce anche chipset destinati all’uso in dispositivi elettronici indossabili, come gli smartwatch. Tuttavia, a differenza dei chipset Qualcomm sviluppati per telefoni cellulari, i chipset dell’azienda per dispositivi indossabili non sembrano essere aggiornati o riprogettati su base annuale.

In effetti, sono trascorsi quasi due anni da quando Qualcomm ha introdotto per la prima volta lo Snapdragon Wear 4100, che, se misurato rispetto alle odierne aspettative tecnologiche, lo colloca esattamente nella categoria “antica”. La buona notizia è che, a giudicare da un piccolo video teaser inviato da Qualcomm tramite Twitter, sembra che le cose possano cambiare nel prossimo futuro.

Qualcomm sta per rilasciare il nuovo chip

Il titolo del video teaser recita “L’orologio sta ticchettando su qualcosa di significativo” ed è seguito dalle immagini di un chip e dall’immagine di uno smartwatch. Queste immagini non lasciano spazio a speculazioni sulla natura dell’argomento del teaser. Dal momento che l’azienda ha già iniziato a fornire teaser, possiamo solo presumere che l’annuncio formale non tarderà molto. Tuttavia, dato che la società non ha dichiarato esattamente quando verrà rilasciato questo nuovo chipset, possiamo presumere che non ci vorrà molto.

Tuttavia, secondo Android Police, molto probabilmente continuerà a utilizzare gli stessi core ARM Cortex-A53, ma sarà basato sul processo a 4 nm, il che lo renderà notevolmente più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al suo predecessore, che era costruito sul processo a 12 nm. Al momento non si sa molto di questo chipset, ma ipotizzano che continuerà a utilizzare gli stessi core ARM Cortex-A53.

In ogni caso, prevediamo di avere maggiori informazioni disponibili nel prossimo futuro.