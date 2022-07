Energia e bollette gratis: il trucco del motore elettromagnetico salverà tutti

Il periodo è davvero critico per quanto riguarda quella che è un giorno sarà la storia da leggere sui libri. In tutto il mondo e ovviamente anche in Italia si sta cominciando a ravvisare una certa carenza di energia.

Le bollette sono alle stelle e sembra esserci bisogno di nuove fonti che siano utili per creare energia. Qualcuno sarebbe parlando insistentemente ancora di soluzioni trovate sul web, le quali non avrebbero prodotto risultati considerevoli. Una di queste sarebbe identificata nel motore elettromagnetico, il quale, di grandissime dimensioni, riuscirebbe addirittura secondo alcuni credenti a generare energia gratuita e senza limiti. Ovviamente tutto questo risulta alquanto improbabile, anche alla luce di quello che è il risultato finale. Se state leggendo delle notizie sul web che parlano di un motore elettromagnetico con metodo sicuro per produrre energia, faresti meglio a chiudere.

Energia senza limiti: il concetto potrebbe essere avvicinato solo dalle batterie al grafene, ecco come funzionerebbero

Se state cercando dei metodi che in futuro potrebbero aumentare l’energia ad esempio all’interno del vostro smartphone, ce n’è uno in rampa di lancio. Stiamo parlando delle batterie al grafene, le quali potrebbero essere delle unità che porterebbero l’autonomia di un dispositivo mobile a durare addirittura per una settimana intera.

Questo progetto che non è stato ancora realizzato per via dei grandi costi attuali, potrebbe comportare tantissimi benefici. Pensate infatti se tutto ciò dovesse essere esteso alle auto elettriche.

Si parla inoltre di tempi di ricarica davvero bravissimi: ci vorrebbero circa 50 secondi per caricare una batteria al grafene di uno smartphone.