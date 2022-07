Google ha mostrato alcune fotografie pubblicitarie della sua prossima serie di telefoni di punta durante il suo evento I/O 2022, ma le immagini della vita reale dello smartphone erano state limitate fino a poco tempo. Ora diamo uno sguardo migliore alle fotografie del mondo reale di Google Pixel 7 Pro grazie a un presunto fornitore irresponsabile.

Due mesi fa, un utente di Facebook ha ordinato un Google Pixel 6 Pro tramite Facebook Marketplace. Invece, si dice che il venditore abbia accidentalmente spedito un prototipo di quello che sembra essere il Pixel 7 Pro.

Google Pixel 7 Pro dovrebbe essere annunciato presto

Le fotografie sono state caricate su Twitter da un utente ghanese. La spiegazione di come il prototipo sia finito nelle mani della persona in questione, invece, sembra estremamente dubbia. La stessa raccolta di fotografie è stata pubblicata su SlashLeaks all’inizio di questo mese. Detto questo, le fotografie ci danno il nostro miglior sguardo al prossimo sfidante di Google per il miglior telefono Android nella vita reale.

Indipendentemente da come l’utente ha ottenuto il prototipo, sembra essere autentico. La parte posteriore ha il logo del prototipo di Google standard, come mostrato nelle fotografie. Puoi anche vedere l’intero pannello posteriore, che è coerente con i dettagli che Google ha rilasciato a maggio.

Google, d’altra parte, ha sicuramente ripulito il prototipo con un comando remoto poco dopo la spedizione. L’unità è attualmente intrappolata in un ciclo di caricamento di avvio infinito, secondo il leaker. Questa non è la prima volta che le fotografie dal vivo del prossimo telefono sono apparse su Internet. Un prototipo di Pixel 7 è stato visto anche su eBay circa un mese fa.

Il prototipo è apparso pochi giorni dopo che un’unità Pixel 7 Pro è trapelata online, rivelando dettagli sul display e sulla CPU del futuro telefono. Altre perdite come questa sono probabili in vista del rilascio ufficiale del telefono.