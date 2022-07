Bandai Namco, l’editore di Pac-Man ed Elden Ring, ha annunciato di essere stato compromesso dall’organizzazione ransomware ALPHV. La rivelazione arriva dopo che VCG ha riferito all’inizio di questa settimana che un gruppo si era infiltrato con successo in Bandai Namco usando un post da vx-underground.

“Il 3 luglio 2022, Bandai Namco Holdings Inc. ha confermato un accesso illegale di terzi ai sistemi interni di molte società del Gruppo nelle regioni asiatiche (escluso il Giappone)”, ha affermato oggi Bandai Namco in una dichiarazione a VCG. “Una volta confermato l’accesso non autorizzato, abbiamo adottato misure come limitare l’accesso ai server per impedire la diffusione del danno”.

Bandai Namco sta indagando sulle cause dell’hacking

Secondo Bandai Namco, esiste anche la possibilità che “le informazioni sui clienti relative al settore dei giocattoli e dell’hobby nelle regioni asiatiche (escluso il Giappone) siano state incluse nei server e nei PC e attualmente stiamo identificando lo stato della perdita, la portata del danno e indaghiamo sulla causa”.

L’organizzazione ha anche affermato che sta migliorando la propria sicurezza e si sta adoperando per evitare che si ripeta in futuro. Il ransomware è una sorta di virus che crittografa i file su un dispositivo, rendendo i sistemi inutilizzabili. Gli hacker quindi richiedono il pagamento per i loro file.

Non è la prima volta che una grande casa editrice è bersaglio di un attacco informatico. Capcom è stata vittima di un attacco informatico alla fine del 2020. Infine, l’autore della serie Resident Evil ha presentato una grafica dettagliata di come gli hacker sono stati in grado di portare a termine il loro attacco.

Nel 2021, CD Projekt Red è stata vittima di un attacco informatico. Il codice sorgente di Cyberpunk 2077 e Witcher 3 è trapelato durante questo incidente. Questi attacchi riflettono la natura di alto profilo delle società di giochi, che ha attirato gli hacker verso di loro. Bandai Namco non è il primo publisher ad essere preso di mira in questo modo, e non sarà l’ultimo.