Facebook ha cercato nuovi modi per mantenere i suoi utenti interessati alla piattaforma. Questa volta, il social network di Mark Zuckerberg ha affermato che presto gli utenti potranno avere molti profili collegati allo stesso account.

Secondo un comunicato stampa, la nuova funzionalità consentirà alle persone di creare vari profili dedicati a gruppi distinti di persone. Ad esempio, la stessa persona potrà avere profili per amici personali, colleghi di lavoro e familiari. Secondo l’organizzazione, creare e passare da un profilo all’altro sarà relativamente semplice.

Facebook ha cambiato idea sui profili personali

Gli utenti potranno creare fino a cinque profili distinti sotto lo stesso account. Il vero nome della persona non deve essere incluso nei profili aggiuntivi, purché non contenga numeri o caratteri speciali. Tuttavia, il nome autentico della persona deve ancora apparire nel profilo principale dell’utente. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto all’attuale politica di Facebook, che afferma che la creazione di più di un profilo personale sul social network viola le regole della piattaforma.

Secondo Facebook, la nuova opzione per i profili multipli può anche aiutare le persone a organizzare i propri interessi, poiché puoi avere un profilo specifico per seguire le discussioni su un argomento che ti interessa. Naturalmente, i nuovi profili saranno soggetti alle regole di Facebook e romperli comporterà sanzioni per l’account.

Altri social network, come Instagram e Twitter, forniscono già mezzi per dividere i contenuti che possono essere visti solo da utenti specifici, il che sta diventando una preoccupazione poiché alcune persone non vogliono che le loro informazioni personali vengano esposte ai colleghi di scuola o di lavoro.

In effetti, Facebook ha fornito da tempo una funzione simile che ti consente di creare e selezionare gruppi di amici che possono vedere un determinato post, foto o video. Avere diversi profili rende questo processo più naturale e strutturato, ma gli obiettivi di Facebook sembrano essere più legati alla perdita di utenti del social network verso altri siti come TikTok.