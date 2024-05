Motorola e Lenovo, secondo gli ultimi aggiornamenti, non potranno più vendere i propri smartphone in Germania. La decisione sarà valida almeno fino a quando non sarà trovato un nuovo accordo con InterDigital, ovvero la società di ricerca e sviluppo in ambito tech.

Tutto ha avuto inizio qualche giorno fa, quando il tribunale regionale di Monaco di Baviera ha stabilito una violazione di un brevetto SEP di InterDigital, sui dispositivi 4 e 5G. Dunque, secondo quanto emerso Lenovo non avrebbe agito secondo le linee fornite dal principio FRAND (in italiano “equo, ragionevole e non-discriminatorio”).

Niente più vendite in Germania per Lenovo e Motorola

La decisione di primo grado, al momento, è impugnabile, ma è ugualmente entrata in vigore l’esecuzione provvisoria, fino alla nuova sentenza. Quindi per il momento è stato stabilito uno stop alle vendite in Germania per Lenovo e Motorola. Le vendite riguardano i dispositivi che integrano il modulo WWAN per l’accetto alla rete mobile con connessione cellulare.

Un portavoce di Lenovo ha dichiarato che anche se rispettano la decisione del tribunale di Monaco, l’azienda crede che InterDigital, a sua volta, abbia violato i suoi obblighi legali riguardo il concedere in licenza la sua tecnologia alle giuste condizioni. Dunque, si attende la fase successiva del processo e l’appello da parte di Lenovo.

Per InterDigital la sentenza rappresenta una rivincita dopo la sconfitta che l’azienda ha subito nel Regno Unito. In quell’occasione la corte aveva deciso che la tariffa per la licenza wireless doveva essere di 0,175 dollari per ciascuna unità. IntelDigital però ha comunque alzato il prezzo e per procedere si è rivolta alla Germania i cui tribunali da sempre sono considerati più attenti agli interessi dei querelanti.

Il punto di partenza è il concetto di equo e quello di ragionevole. Solo con una normativa comunitaria potrebbe fornire delle indicazioni precise che potrebbero ridurre il rischio di future cause legali. Per quanto riguarda questo specifico caso è ipotizzabile che presto si raggiunga un punto di incontro. D’altronde, è interesse di entrambe le parti (InterDigital e Lenovo Motorola) trovare un modo per risolvere la questione in meno tempo possibile.