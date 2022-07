Gli abbonati all’edizione premium di YouTube hanno acquisito il supporto per la funzione Picture-in-Picture (PiP) dello streamer video nel giugno dello scorso anno. Ciò consente agli utenti di continuare a guardare YouTube in una piccola finestra sullo schermo mentre un’altra app è aperta e attiva. Google ha dichiarato all’epoca che PIP sarebbe presto disponibile su YouTube per tutti gli utenti iOS negli Stati Uniti.

Google ha pubblicato una nuova pagina di supporto in cui si afferma che “Picture-in-Picture (PiP) è attualmente disponibile su dispositivi iPhone e iPad (con iOS e iPadOS 15.0 o versioni successive) nei prossimi giorni”. Google ha anche espresso gratitudine ai proprietari di iPhone e iPad per la loro pazienza. “Sappiamo che questa è stata un’implementazione lenta per una funzionalità molto richiesta e vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno fornito feedback durante gli esperimenti e hanno aspettato pazientemente questo momento!”

YouTube si aggiorna su dispositivi Apple

Google consiglia di utilizzare PiP “Scegli semplicemente un video di YouTube per visualizzare e uscire dall’app YouTube (scorrendo verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo o premendo il pulsante Home). Il video continuerà a essere riprodotto in un piccolo player, che puoi trascinare sullo schermo del tuo iPhone mentre utilizzi altre app.”

Secondo Google, una volta che il tuo iPhone o iPad riceverà l’aggiornamento, tutti coloro che utilizzano l’app YouTube su questi dispositivi potranno utilizzare PiP per video non musicali su YouTube. Secondo Google, gli utenti Android hanno già questa funzione e continueranno ad averla.

Se hai un abbonamento YouTube Premium, sarai in grado di utilizzare PiP per video YouTube non musicali e musicali in tutto il mondo. Per utilizzare la funzionalità, i clienti YouTube premium con dispositivi iOS o iPadOS devono accedere a Impostazioni > Generali (nella loro app YouTube) e abilitare Picture-in-picture. Gli utenti Premium con smartphone Android hanno già e continueranno ad avere accesso a questa funzionalità.