Il team per l’accessibilità di Twitter ha lanciato un test delle funzionalità molto richiesto. Il gruppo di prova del 10% degli utenti riceverà promemoria per aggiungere descrizioni di immagini ai caricamenti di foto.

Le descrizioni delle immagini, note anche come testo alternativo, sono semplicemente spiegazioni di ciò che appare in un’immagine. Queste didascalie vengono visualizzate quando l’immagine non viene caricata, ma in modo più significativo forniscono un contesto per le persone che utilizzano lettori di schermo che potrebbero essere non vedenti o ipovedenti. Il testo alternativo garantisce che tutti possano partecipare alla conversazione.

Twitter sta incoraggiando le persone ad utilizzare ALT

Questo esperimento ha lo scopo di incoraggiare più persone a utilizzare il testo alternativo. Se disponi dell’autorizzazione per utilizzare la funzione, vai alle impostazioni del tuo account, scegli “Accessibilità” e quindi scorri fino all’intestazione “Immagini”. Lì, puoi abilitare un promemoria per chiederti di aggiungere testo alternativo prima di twittare un’immagine.

“Se dimentichi di aggiungere le descrizioni delle immagini, impostare il promemoria farà un enorme favore al tuo sé futuro”. “E a tutti gli altri su Twitter”, ha detto la piattaforma. “In effetti, se tutti lo attivassero, tutti ne trarrebbero vantaggio”.

Twitter ha iniziato a implementare miglioramenti ad aprile che rendono più evidente quando un’immagine ha un testo alternativo. I badge “ALT” ora vengono visualizzati nell’angolo inferiore delle fotografie, indicando se un’immagine include o meno un testo alternativo. È possibile visualizzare la descrizione dell’immagine facendo clic sull’icona.

Anche i più ben intenzionati di noi potrebbero dimenticare di includere le descrizioni delle immagini di tanto in tanto, quindi questi promemoria dovrebbero tornare utili. Questi pop-up possono anche avere uno scopo educativo per le persone che non hanno familiarità con il testo alternativo