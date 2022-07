La funzione di menzione su Twitter è utile per la condivisione, ma il problema emerge quando conversazioni indesiderate iniziano a inviare notifiche al tuo telefono. Il servizio ha finalmente risolto questo problema aggiungendo la possibilità di annullare l’iscrizione a ‘discorsi’ non richiesti.

Dopo un periodo di test limitato all’inizio di quest’anno, il nuovo strumento, opportunamente chiamato “Unmentioning”, è ora disponibile per tutti. In un tweet, Twitter ha introdotto la nuova funzionalità. Ti consente di uscire da una chat e smettere di ricevere notifiche al riguardo, come puoi immaginare. La nuova funzionalità ti consente di limitare il modo in cui altri utenti interagiscono con il tuo account. Più significativamente, ti permette di vedere te stesso mentre sei coinvolto in una noiosa discussione.

Twitter di consente di utilizzare già la nuova funzione

Apri semplicemente il post in cui sei stato menzionato e tocca il menu a tre punti per annullare il tag. Avrai quindi la possibilità di abbandonare la conversazione. Vedrai una pagina che descrive cosa succede dopo aver lasciato una discussione prima di non menzionare te stesso. In quella conversazione, il tuo nome utente sarà ancora visibile, ma sarà disattivato. Ciò indica che non è più associato al tuo account. Inoltre, le persone non saranno più in grado di menzionarti nello stesso argomento e le notifiche saranno disabilitate.

Se hai cambiato idea, c’è un’opzione per rimanere nella chat sotto il pulsante Annulla menzione. Non c’è modo di riportare il tuo account nella stessa conversazione una volta che te ne sei andato. Quindi, se stai pensando di lasciare un thread per sempre, pensaci due volte.

L’aggiornamento più recente di Twitter è solo l’ultimo di una lunga serie di nuove funzionalità volte a frenare le molestie sulla piattaforma. Puoi già limitare chi può rispondere ai tuoi tweet utilizzando il servizio. Dopo alcuni mesi di test, questo è stato rilasciato l’anno scorso. Include anche una modalità di sicurezza che ti consente di bloccare automaticamente gli account che utilizzano un linguaggio offensivo o inviano messaggi non richiesti.