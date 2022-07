Mark Gurman di Bloomberg ha osservato nella sua newsletter Power On che una versione migliorata della modalità di risparmio energetico di Apple Watch è ancora in fase di sviluppo e che è in programma per essere rilasciata quasi in concomitanza con il rilascio pubblico di watchOS 9 successivo su quest’anno.

Gurman ha affermato che la modalità a basso consumo potenziata consentirebbe il funzionamento delle applicazioni insieme ad altre capacità rimanendo in uno stato di basso consumo. Ciò è in contrasto con la modalità Power Reserve esistente sull’Apple Watch, che mostra solo l’ora sullo schermo per preservare la durata della batteria. Ad aprile, Gurman è stato colui che inizialmente ha affermato che la funzione era in fase di sviluppo; tuttavia, Apple non ha menzionato la funzione quando ha presentato in anteprima watchOS 9 alla conferenza degli sviluppatori WWDC a giugno.

Apple Watch, un nuovo software è in arrivo

Gurman ritiene che Apple potrebbe annunciare la nuova modalità di risparmio energetico in un secondo momento, più o meno allo stesso modo in cui la nuova modalità di blocco per iOS 16 è stata annunciata dopo il WWDC. Si prevede che watchOS 9 sarà rilasciato a settembre, in concomitanza con l’introduzione dell’Apple Watch Series 8, un nuovo Apple Watch SE e una nuova versione robusta o estrema dell’Apple Watch.

In passato, Gurman ha affermato che la modalità di risparmio energetico potrebbe essere una “caratteristica esclusiva per l’hardware”, il che suggerisce che la funzione potrebbe essere disponibile solo su Apple Watch Series 8 e forse su altri modelli rilasciati di recente. Gurman ha suggerito nella sua newsletter che è stata inviata oggi che la modalità a basso consumo sarebbe compatibile con alcune delle nuove funzioni che sono state aggiunte al robusto Apple Watch.