Se ti sei perso la superluna del mese scorso, hai un’altra possibilità.

La luna piena di questo mese è mercoledì. In questo momento, l’orbita della Luna la porterà più vicino alla Terra del solito. Questa combinazione cosmica è chiamata Superluna.

Questo fenomeno può far sembrare la Luna un po’ più grande e luminosa, tempo permettendo. Il nome della luna piena di mercoledì è “Antler Moon“, un riferimento al periodo dell’anno in cui nuove corna crescono sui cervi maschi.

La superluna del 14 giugno si chiamava “Luna delle fragole” perché avveniva al momento della raccolta delle fragole.

Cosa significa Superluna

Gli appassionati di astronomia considerano una superluna una luna che diventa piena quando la sua orbita ellittica è più vicina alla Terra rispetto a una luna piena media. Di conseguenza, può sembrare leggermente più grande e fino al 30% e più luminosa del solito, specialmente quando inizia a sorgere all’orizzonte o se le condizioni atmosferiche sono ideali.

Molti appassionati di astronomia, compresi quelli della rivista Sky & Telescope, credono che una Superluna sia una luna piena che dista circa 330,000 km dalla Terra nel punto più vicino della sua orbita, noto come perigeo. TimeAndDate.com, che scrive molto sui grandi eventi del cielo, calcola circa 360.000 chilometri come punto di riferimento per le superlune.

Poiché diversi esperti utilizzano distanze diverse, alcuni classificano più lune come superlune e altri meno. Nel 2022, più esperti sembrano concordare sul fatto che la luna piena di luglio sarà la seconda delle sole due superlune quest’anno (a giugno era prevista l’altra).

Ma alcuni considerano la luna piena di maggio una superluna e altri stanno mettendo la luna di agosto nella stessa classificazione, portando il totale annuale a quattro.