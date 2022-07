Offerte WindTre GO: minuti, SMS e fino a 150GB a partire da...

Offerte WindTre GO: minuti, SMS e fino a 150GB a partire da 7,99 euro

Le offerte WindTre GO per i clienti Iliad e MVNO sono online a partire da soli 7,99 euro al mese e permettono di ricevere fino a 150 GB di traffico dati per la navigazione.