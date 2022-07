Il produttore cinese Meizu ha da poco presentato sul mercato mobile un nuovo smartphone della serie mBlu 10, ovvero il nuovo Meizu mBlu 10S. Quest’ultimo non ha una scheda tecnica che fa gridare al miracolo, ma ha dalla un design molto curato e chiaramente ispirato all’ultimo iPhone 13.

Meizu svela il nuovo Meizu mBlu 10S: una sorta di clone di iPhone 13

Meizu mBlu 10S è uno degli ultimi smartphone presentati dall’azienda e, come già detto, si distingue dagli altri per un design chiaramente ispirato a quello di iPhone 13. Nella parte posteriore troviamo infatti una zona quadrata con due fotocamere poste alla stessa maniera del device di Apple. Stesso discorso per la parte frontale, dove troviamo un display con un notch leggermente esteso.

Nello specifico, il pannello è un IPS LCD con una diagonale da 6.52 pollici in risoluzione HD+. Il refresh rate si ferma ai 60Hz e troviamo un form factor di 20:9. Per quanto riguarda le prestazioni, a bordo troviamo il soc Unisoc T310 con una GPU PowerVR GE8300, 4 o 6 GB di memoria RAM e 64 o 128 GB di storage interno. La batteria ha poi una capienza di 5000 mAh, si ricarica tramite USB Type C ma supporta solo la ricarica da 10W. All’appello troviamo infine il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e l’interfaccia utente Flyme 9 Lite UI.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone Meizu mBlu 10S sarà distribuito ufficialmente in Cina ad un prezzo di partenza di circa 107 euro al cambio, mentre il suo prezzo massimo è di circa 135 euro al cambio attuale. Non sappiamo se arriverà o meno anche in Italia.