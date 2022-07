Il prossimo telefono della serie Galaxy S di Samsung potrebbe segnare la fine di un’era. L’analista Ming-Chi Kuo prevede che Qualcomm fornirà il processore per la prossima serie S dell’azienda. Sarebbe un cambiamento importante per Samsung. L’azienda ha impiegato negli anni SoC Snapdragon ed Exynos nei suoi telefoni di punta.

Il modello che hai ricevuto sarebbe determinato da dove hai vissuto. Negli Stati Uniti, i telefoni della serie Galaxy S e Note hanno utilizzato solo chip Qualcomm, con grande dispiacere dei clienti Samsung in Europa e in Asia. Storicamente, quando Samsung ha offerto sia le edizioni Snapdragon che Exynos dei suoi telefoni, il primo ha superato le CPU interne dell’azienda o ha fornito una migliore durata della batteria. I processori Qualcomm offrono anche un’esperienza più stabile con app e giochi.

Galaxy S, Samsung potrebbe rimuovere il chip Exynos

Secondo Kuo, la realtà è diventata troppo difficile da ignorare per Samsung. ‘L’S23 potrebbe non abbracciare Exynos 2300 costruito da Samsung 4nm perché non può competere con SM8550 sotto tutti gli aspetti’, ha affermato su Twitter, riferendosi alle imminenti CPU di punta di Samsung e Qualcomm. Secondo Kuo, una scelta del genere consoliderebbe la supremazia di Qualcomm nel settore Android.

È difficile prevedere cosa significhi tutto questo per il futuro del marchio Exynos di Samsung. L’azienda ha trascorso anni a lavorare con AMD per costruire e creare il chip Exynos 2200 per il Galaxy S22, solo che quel chip ha dovuto affrontare molte delle stesse sfide dei suoi predecessori. Il presidente di Samsung Mobile TM Roh avrebbe informato il personale ad aprile che la società stava lavorando a un chipset che sarebbe stato ‘unico’ per i cellulari Samsung, ma non ha ampliato il modo in cui quel componente sarebbe variato dai progetti Exynos esistenti dell’azienda.