Il produttore cinese Xiaomi ha finalmente svelato il suo nuovo medio di gamma della serie 12, ovvero il nuovo Xiaomi 12 Lite. Si tratta di un dispositivo molto interessante e che potrebbe candidarsi a best buy di quest’anno. Vediamo qui di seguito le sue peculiarità.

Xiaomi svela il nuovo mid-range Xiaomi 12 Lite: in arrivo un best buy?

In queste ultime settimane Xiaomi 12 Lite è stato il protagonista di numerosi rumors e leaks che ci avevano già anticipato le sue specifiche, ma ora abbiamo l’ufficialità. In particolare, sembra che questo device possa candidarsi a best buy di quest’anno vista sua scheda tecnica rapportata al prezzo di vendita.

Andando nello specifico, il nuovo mid-range di Xiaomi è alimentato dal soc Snapdragon 778G di casa Qualcomm accompagnato da diversi tagli di memoria con 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage interno. Una peculiarità in questa fascia di prezzo riguarda poi il comparto fotografico. Quest’ultimo è infatti caratterizzato da un sensore fotografico principale da ben 108 MP e la fotocamera anteriore è poi caratterizzata da un sensore da 32 MP con autofocus.

Dal punto di vista estetico, troviamo un design in linea con quello degli altri device della serie 12. Sulla parte frontale è poi presente un display forato con tecnologia SuperAMOLED da 6.5 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 120Hz e con supporto a HDR10+. Al suo interno è anche integrato un sensore biometrico per lo sblocco.

Prezzi e disponibilità

Come già detto, il prezzo di vendita è molto interessante. Xiaomi 12 Lite sarà infatti distribuito ad un prezzo di partenza di 399$, ovvero a circa 390 euro al cambio. Un prezzo che, vista la scheda tecnica, può rendere questo smartphone un best buy.