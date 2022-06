Nel corso delle prossime settimane il produttore cinese Xiaomi aggiungerà un nuovo membro alla famiglia 12. Stiamo parlando in particolare del prossimo Xiaomi 12 Lite e ora abbiamo pressoché la conferma del suo design e di alcune specifiche grazie ad alcune immagini dal vivo.

In queste ore il leakster Joao Lucho ha postato in rete sui propri social le prime immagini dal vivo e addirittura un breve video unboxing del prossimo Xiaomi 12 Lite, confermandoci di fatto quasi tutto su design e specifiche.

Partendo dal design, possiamo notare anche su questo nuovo smartphone un look molto ispirato a quello dei fratelli maggiori di questa serie. Sul retro la backcover ha una colorazione rosa cangiante con una rifinitura opaca e i bordi sono leggermente squadrati. In alto a sinistra è poi collocato il modulo fotografico che comprende tre sensori fotografici.

Have you seen the xiaomi 12 lite leaks? pic.twitter.com/FKOVfdC6WP

— João Lúcio (@joao_lucho) June 25, 2022