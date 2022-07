Manca ancora circa un mese al rilascio della serie Galaxy Watch 5, il prossimo dispositivo con Wear OS, e stanno iniziando a piovere perdite per la gamma. I numeri di modello della serie Galaxy Watch 5 sono stati confermati dal sito Web di Samsung.

Samsung ha inserito le prime inserzioni per tutte e tre le varianti del Galaxy Watch 5, incluso il modello Pro, sui suoi siti web internazionali, come evidenziato da Roland Quandt su Twitter (in Belgio, Danimarca e Norvegia). Ciò include le dimensioni previste di 40 mm e 44 mm, nonché il Galaxy Watch 5 Pro da 45 mm.

Samsung Galaxy Watch 5, ci saranno tre modelli

Sfortunatamente, questi primi elenchi contengono poche nuove informazioni, ma confermano i numeri di modello di questi smartwatch imminenti. Questi numeri di modello, ovviamente, varieranno in base al modello. Poiché le versioni Bluetooth della serie Galaxy Watch 4 hanno un formato del numero di modello che termina con ‘0’, queste sembrano essere variazioni LTE.

È interessante notare che questo segna la fine del modello ‘SM-R8-‘ di Samsung, in vigore dalla serie Galaxy Watch del 2018. Ma ha senso, dato che Galaxy Watch 4 da 46 mm della serie Galaxy Watch 4, marchiato come il SM-R890, era il modello di fascia più alta in quel formato.

È probabile che Samsung rilasci la serie Galaxy Watch 5 a metà agosto, con l’orologio da polso che si dice costerà leggermente di più rispetto ai modelli dell’anno scorso. Abbiamo anche avuto la nostra prima occhiata al design della serie in un recente leak, che suggerisce lievi modifiche generali e conferma che il marchio ‘Classic’ con la lunetta girevole è scomparso.