La capacità di identificazione della musica di Apple ora può sincronizzarsi tra dispositivi purché condividano lo stesso ID Apple, grazie all’aggiornamento più recente per Shazam. La funzione di riconoscimento della musica, che può essere trovata nel Centro di controllo di un iPhone, rende molto più semplice che mai per i consumatori tenere traccia della storia della loro scoperta musicale.

Questo aggiornamento è stato scoperto da MacRumors ed è ora pronto per il download per tutti gli utenti iPhone che attualmente utilizzano iOS 15. Da iOS 2020, il riconoscimento della musica è una funzionalità integrata, che consente agli utenti di trovare brani senza dover prima scaricare Shazam app sul proprio iPhone. Il sito Web The Verge riporta che gli utenti di Shazam possono salvare la musica sui propri dispositivi e archiviarli per visualizzarli in seguito.

iPhone migliora la funzione di riconoscimento musicale

vcompatibili ora possono sincronizzare i brani che hanno rilevato con Riconoscimento musicale in Control Center con la loro libreria Shazam. Non ci hai mai provato? È un metodo rapido e semplice per identificare la musica che può essere trovata in altre app e funziona anche con le cuffie. Per iniziare, vai al menu Impostazioni sul tuo dispositivo e aggiungi Riconoscimento musicale al Centro di controllo.

Prima del rilascio di questo aggiornamento, gli utenti che utilizzavano il riconoscimento musicale non potevano salvare la propria cronologia senza l’app Shazam. Per aggiungere il riconoscimento musicale al tuo iPhone, vai su Impostazioni, quindi Centro di controllo e tocca il segno + che si trova accanto a Riconoscimento musicale. Puoi visualizzare la cronologia navigando nel tuo Centro di controllo, tenendo premuto il pulsante di riconoscimento della musica e quindi rilasciando il pulsante.