Netflix sta lanciando una nuova funzione per l’audio: l’obiettivo è quello di far ascoltare agli utenti un suono simile a quello del cinema tramite gli altoparlanti stereo.

Il gigante dello streaming ha annunciato che sta lanciando l’audio spaziale attraverso una partnership con la società di tecnologia audio Sennheiser. Secondo Netflix, la tecnologia dell’audio spaziale aiuta a tradurre “l’esperienza cinematografica” dell’audio surround immersivo in qualsiasi stereo.

Netflix ha dichiarato che inizierà ad implementare l’audio spaziale nel suo catalogo a partire dal 7 luglio. Attualmente, 27 titoli sono disponibili con il formato, tra cui “Stranger Things”, “The Witcher”, “Locke & Key” e “Red Notice“, con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds.

“Questa magica combinazione di vista e suono avvicinerà gli spettatori alla storia e siamo entusiasti di aggiungere questa funzionalità ad altre funzionalità che supportiamo come 4K, HDR, Dolby Atmos e la modalità calibrata Netflix“, ha affermato Netflix in un post sul blog che annuncia il lancio dell’audio spaziale.

Qualità Dolby per alcuni titoli

Verrà utilizzato AMBEO 2-Channel Spatial Audio di Sennheiser, che traduce i mix originali e coinvolgenti in audio a due canali. Netflix è la prima piattaforma di streaming a utilizzare il sistema Sennheiser. “Riteniamo che AMBEO Spatial Audio offra un miglioramento significativo per i membri di Netflix“, ha affermato Scott Kramer, manager per la tecnologia audio di Netflix, in una dichiarazione.

Inoltre, Netflix supporterà l’audio spaziale anche su Apple su dispositivi Apple TV, iPhone e iPad per migliorare l’audio surround 5.1 e l’audio Dolby Atmos con un suono surround coinvolgente.

Ecco l’elenco dei titoli Netflix attualmente disponibili con audio spaziale: “Stranger Things”, “The Witcher”, “Red Notice”, “The Adam Project”, “Resident Evil”, “Raising Dion”, “Keep Sweet Pray and Obey”, “Locke & Key”, “Castlevania”, “Interceptor”, “Halftime” di Jennifer Lopez, “The Unforgivable”, “Selena the Series”, “The Order”, “Fear Street: Part One – 1994 ,” “Fear Street: Part Two – 1978,” “Fear Street: Part Three – 1666,” “True Story,” “The Haunting of Bly Manor,” “Black Summer,” “Seoul Vibe,” “Slumberland,” “ La brava infermiera”, “Archivio 81”, “Suora guerriera”, “Kate” e “Lulli”.