Le nuove regole dell’UE prevedono che la funzione della regolazione della velocità dovrà essere resa obbligatoria in tutte le nuove auto, furgoni e camion da mercoledì.

A partire dal 6 luglio 2022, tutti i modelli appena lanciati (quelli che non sono già in vendita nelle concessionarie e che sono vendute nei paesi dell’UE) dovranno avere i sistemi ISA (Intelligent Speed ​​Assistance) installati di serie.

I sistemi di limitazione della velocità utilizzano GPS, navigatore satellitare e telecamere per identificare il limite stradale e avvisano i conducenti di rallentare. In caso contrario, l’auto può limitare la potenza del motore. Sarà comunque possibile ignorare manualmente i sistemi, come funziona con i limitatori di velocità offerti sulla maggior parte delle auto nuove.

La mossa dell’UE arriva dopo che il Parlamento europeo nel 2019 ha deciso di imporre la tecnologia per combattere gli incidenti stradali e i feriti sulle strade.

Solo il Regno Unito dice no

Tuttavia, il governo del Regno Unito deve ancora confermare se sarà un requisito fondamentale, almeno nel suo territorio.

Queste nuove leggi derivano dalla raccomandazione del Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti, che ha affermato che la mossa ridurrà le collisioni stradali del 30% e le vittime del 20% come parte di un obiettivo più ampio di raggiungere zero morti sulla strada entro il 2050.

E anche la velocità è una delle principali cause di vittime sulle strade, con il 27% di incidenti mortali nel 2020 causati da conducenti che superano il limite di velocità o viaggiano troppo veloci per le condizioni stradali. Una situazione che molti esperti hanno pensato di risolvere con questo sistema, ma molti hanno seri dubbi sul fatto che possa funzionare bene per tutti.