Il Realme GT 2 Master Explorer sarà disponibile in Cina il 12 luglio. Lo smartphone ha ricevuto la certificazione TENAA in Cina il mese scorso, rivelando non solo le sue specifiche ma anche le sue foto. La prima fotografia ufficiale dello smartphone è stata rilasciata oggi dall’azienda.

Un’ispezione ravvicinata del cartellone pubblicitario di Realme GT 2 Master Explorer rivela che manca la firma di Naoto Fukasawa, il designer giapponese che ha sviluppato i precedenti telefoni dell’edizione Master di Realme. Tuttavia, il poster ufficiale mostra che la GT 2 Master Explorer avrà un design accattivante.

Realme GT 2 Master Explorer sarà annunciato presto

Il Realme GT 2 Master Explorer ha un fondello in pelle e una robusta custodia in metallo con rivetti ai bordi. Secondo l’elenco TENAA, il dispositivo sarà disponibile anche nelle varianti di colore verde e bianco. Non è noto se queste tonalità includeranno anche il robusto design della custodia in metallo. Il display anteriore del dispositivo è un pannello AMOLED con un foro posizionato centralmente e cornici sottili.

Il display AMOLED da 6,7 ​​pollici del Realme GT 2 Master Explorer sarà accompagnato da un sensore di impronte digitali incorporato. Avrà una risoluzione di 1080 x 2400 pixel con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sfoggerà una fotocamera da 16 megapixel nella parte anteriore per selfie e videochiamate. Contiene due sensori da 50 megapixel e una fotocamera da 2 megapixel sul pannello posteriore. Verrà fornito con Android 12 OS e Realme UI 3.0 preinstallati.

Realme GT2ME sarà alimentato da un processore Snapdragon 8+ Gen 1. Il deposito TENAA del dispositivo ha indicato che sarà disponibile con configurazioni RAM da 6 GB, 8 GB e 12 GB. Sarà disponibile con capacità di archiviazione di 128 GB, 256 GB e 512 GB. Lo smartphone includerà una batteria da 5.000 mAh. Il suo accreditamento 3C indica che potrebbe includere il supporto per la ricarica a 100 W.