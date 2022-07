Una fonte regolare di perdite di Nvidia su Twitter, che ha fornito alcuni dettagli in più, comprese alcune informazioni illuminanti sull’RTX 4090, ha fornito un nuovo aggiornamento sulle schede grafiche di fascia alta. I dettagli arrivano da Kopite7kimi, che solo una settimana e mezzo fa ci ha fornito una sfilza di dettagli su queste prossime GPU.

Come ci si potrebbe aspettare, in così poco tempo, molte delle specifiche dichiarate sono rimaste le stesse del precedente leak di Kopite7kimi. Tuttavia, ci sono alcune variazioni significative qui, in particolare alcune velocità di clock per la scheda grafica di punta Lovelace.

Nvidia RTX 4090, nessuna notizia sul rilascio

L’RTX 4090 funziona a un clock di base di 2235 MHz con un boost a 2520 MHz, mentre il leaker ritiene che il vero massimo che l’overclocking può raggiungere sia superiore a 2750 MHz. Kopite7kimi afferma inoltre che la GPU Lovelace consumerà 450 W di elettricità, il che è coerente con i rapporti precedenti. In effetti, l’RTX 4090 sarà un chip AD102 ridimensionato e il consumo energetico potrebbe essere aumentato in modo significativo (fino a 600 W) con la versione full-fat (che potrebbe essere un 4090 Ti, o forse anche un nuovo RTX Titan).

Le informazioni sull’RTX 4080 sono essenzialmente le stesse di prima, con l’eccezione che Kopite7kimi ritiene che i 16 GB di VRAM saranno GDDR6X – il leaker non era sicuro l’ultima volta – e la previsione di 18 Gbps di RAM è stata rivista al rialzo per 21 Gbps, che è una buona notizia.

Infine, nulla è cambiato in termini di specifiche dall’ultimo aggiornamento significativo di Kopite7kimi per l’RTX 4070. Viene citato ancora una volta un consumo energetico di 300 W, che è da tempo la migliore stima del leaker. In effetti, Kopite7kimi ha menzionato per la prima volta questa cifra ad aprile, prima di sapere molto sui requisiti di alimentazione dell’RTX 4080.