Dal suo debutto iniziale nel 2012 come alternativa a Google Maps, Apple Maps ha fatto molta strada. Quest’ultimo era ancora disponibile sull’App Store per gli utenti di iPhone (insieme a YouTube, anch’esso abbandonato come app nativa con iOS 6). All’inizio Apple Maps era un disastro completo. Alcune strade cittadine e persino paesi sono stati etichettati in modo errato, mentre altri non sono stati etichettati affatto. Gli utenti sono stati fuorviati in regioni pericolose come l’Outback australiano, pieno di serpenti mortali, acqua scarsa e scarsa connessione al cellulare.

In seguito, il CEO di iOS Scott Forstall ha lasciato l’azienda dopo aver rifiutato di firmare scuse ufficiali per la funzione. Di conseguenza, il capo designer dell’azienda, Jony Ive, è stato incaricato di creare iOS 7 l’anno successivo. Secondo quanto riferito, Forstall e Ive si sono rifiutati di collaborare e hanno avuto opinioni opposte sull’uso continuato di design skeuomorphic per iOS.

Apple Maps potrebbe superare l’avversario

I design skeuomorphic sono quei design familiari che sono stati utilizzati sulla generazione originale di app native di Apple per garantire che gli utenti sapessero esattamente cosa stavano guardando. Ad esempio, l’utilizzo di una vecchia console televisiva in bianco e nero per l’app YouTube o di un blocco per l’app Notes sono entrambi esempi.

Apple ha deciso di abbandonare gli strumenti di mappatura di terze parti che aveva utilizzato per Apple Maps a favore di costruirne uno proprio da zero. Ha iniziato a inviare furgoni appositamente attrezzati con sensori e telecamere sofisticati che trasmettevano dati in streaming a un iPad all’interno del furgone nel 2018. Di conseguenza, Apple Maps è notevolmente migliorata, colmando il divario con Google Maps.

Secondo un tweet inviato dallo sviluppatore iOS Steve Moser, ha scoperto un codice nell’app Apple Maps che implica che Apple potrebbe offrire la navigazione di Apple Maps per le e-bike, nonché percorsi ottimali e orari di arrivo previsti per le persone che li guidano.