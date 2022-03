I vari operatori telefonici e anche quelli virtuali si sfidano ogni giorno per sorprendere il pubblico e per accaparrarsi una notevole fetta di utenti. L’operatore telefonico virtuale ho. Mobile, in particolare, ha dalla sua parte un’offerta mobile molto allettante con ben 150 GB a 8,99 euro al mese.

L’operatore virtuale ho. Mobile sfida la concorrenza: 150 GB di traffico dati e molto altro a 8,99 euro al mese

L’operatore telefonico virtuale di Vodafone può contare su un vasto repertorio di offerte di rete mobile. Una delle più interessanti, però, è l’offerta che include ogni mese un enorme quantitativo di traffico dati per navigare sulla rete 4G di Vodafone, ovvero 150 GB.

Oltre a questo enorme quantitativo di giga, l’operatore offre con la promo in questione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Il costo per rinnovare l’offerta, come già accennato, è di soli 8,99 euro al mese e nell’offerta sono anche inclusi 5,9 GB da utilizzare in roaming in Europa. La promo include anche alcuni servizi senza costi extra, come la segreteria telefonica e anche l’avviso di chiamata.

Questa offerta è attivabile soltanto online dai clienti che effettueranno la portabilità da specifici operatori. Tra questi, ci sono Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile e Italia Power.