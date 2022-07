Gli utenti del social network possono effettuare l’upgrade a Twitter Blue con un canone mensile, che garantisce loro l’accesso a una serie di funzionalità e vantaggi aggiuntivi; tuttavia, ci è voluto del tempo prima che queste funzionalità diventassero disponibili su Android. Ora, Twitter Blue fornisce supporto Android per la sua barra di navigazione completamente configurabile.

Il debutto ufficiale del supporto alla barra di navigazione personalizzabile su Android è stato reso pubblico da Twitter Blue il 30 giugno, annunciato la settimana precedente. Nel novembre del 2021, il supporto per la funzione è stato inizialmente reso disponibile agli abbonati su iOS.

Twitter Blue è l’abbonamento Premium di Twitter

Come ha sottolineato Dylan Roussel quando la funzione è diventata disponibile per lui nella sua forma pubblica, la funzione offre agli abbonati Blue la possibilità di modificare i pulsanti per esplorare/cercare, comunità, avvisi, messaggi e spazi. Sebbene gli utenti siano liberi di eliminare le icone e riordinarle in qualsiasi modo ritengano opportuno, il pulsante Home stesso non può essere riposizionato.

Tocca l’opzione ‘Twitter Blue’ che appare nel menu a scorrimento principale per accedere alla personalizzazione della barra di navigazione di Twitter Blue. Gli abbonati attivi potranno visualizzare la ‘navigazione personalizzata’ nella metà inferiore della pagina dopo aver navigato in questa sezione.

Negli ultimi giorni Twitter ha anche modificato inaspettatamente il suo menu di condivisione su Android, che ha interrotto il pulsante ‘copia link’. Twitter sta attualmente lavorando su una serie di nuove funzionalità, tra cui ‘premi’, ‘Cerca iscriviti’ e una serie di altre funzioni che arriveranno molto presto.