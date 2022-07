Per evitare un pericolo simile, è necessario tenere sotto controllo la temperatura della batteria. Nel momento in cui tocchiamo il retro del telefono e sentiamo che la temperatura della batteria è troppo alta, procediamo subito con lo spegnimento del dispositivo.

Inoltre, è bene specificare che in tal caso è assolutamente sconsigliato continuare ad utilizzare il dispositivo, in quanto potremmo andare incontro ad un ulteriore surriscaldamento. Ultimo avvertimento: non esponente lo smartphone a fonti di calore (per esempio, vicino termosifone o stufe) e non lasciatelo al Sole (ad esempio al mare, in piscina o in auto).