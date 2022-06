TIM vuole ottimizzare la sua presenza nel campo delle telecomunicazioni in Italia. Il provider italiano, da tempo oramai, ha deciso di investire nel campo della streaming tv. Anche nelle prossime settimane i clienti potranno attivare un piano per TIMvision. La piattaforma streaming di TIM prevede migliaia di titoli, tra film e serie tv in produzione sia nazionale che internazionale.

TIM, la ricca offerta con Netflix nel mese di febbraio

Insieme a TIMvision, i clienti del gestore italiano avranno la possibilità di attivare altri ticket alternativi. Ad esempio, in associazione al servizio streaming gli utenti potranno ricevere anche i contenuti di DAZN. Tra le esclusive di DAZN risulta in primo piano la Serie A in esclusiva.

In aggiunta a tutte le partite di Serie A, i clienti di TIM avranno anche la possibilità di gustarsi tutte le partite conclusive della Champions League. In aggiunta alla partnership di DAZN, TIM garantisce agli abbonati la possibilità di attivare un ticket con Mediaset e con suo servizio streaming Mediaset Infinity+.

Gli abbonati che intendono sottoscrivere un piano con TIMvision con inclusi DAZN e anche Mediaset si troveranno a pagare 29,99 euro ogni trenta giorni. Per gli utenti è inoltre incluso anche il TIMvision Box completamente a costo zero.

Per il mese di Marzo, le sorprese previste da TIM non terminano qui. Sempre incluso nel prezzo di 29,90 euro al mese, infatti, gli abbonati potranno ricevere anche un account di Netflix, con tutta la galleria di contenuti di film e serie tv, tra produzioni nazionali e di successo mondiale.